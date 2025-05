Cagliari, via Sassari sarà area pedonale per tutta l’estate

L’amministrazione comunale di Cagliari ha deciso di rendere area pedonale le vie Sassari e Malta. L’ordinanza n.1005 firmata il 22 aprile 2025 dal Dirigente del Servizio Mobilità, Infrastrutture viarie e reti del Comune di Cagliari, ha disposto l’istituzione di aree pedonali nel quartiere Stampace dal 1 giugno al 31 ottobre 2025.

Nel dettaglio le prescrizioni adottate nel periodo indicato:

1) l’istituzione della pedonalizzazione tutti i giorni della settimana con orario 0-24, di via Sassari – nel tratto compreso tra la piazza del Carmine e via Mameli; e via via Malta – nel tratto compreso tra vico Malta e via Sassari.

2) la chiusura delle strade realizzata dal Consorzio per il Centro Storico che dovrà garantire l’accessibilità ai mezzi per operazioni di carico e scarico nella fascia oraria dalle 07:00 alle 11:00 dei giorni feriali per una durata massima della sosta di 15 minuti;

3) il divieto della circolazione e della sosta di tutte le categorie dei veicoli, con esclusione di quelli destinati ai servizi dei disabili, di soccorso, di polizia e di emergenza.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it