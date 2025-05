Caso Manuela Murgia, indagato l’ex fidanzato: ecco cosa sta accadendo

La svolta, dopo mesi di appelli e di ricerche sul caso Manuela Murgia, c’è stata. Enrico Astero, al tempo fidanzato della giovane trovata senza vita a Tuvixeddu, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Cagliari.

La decisione. L’avviso di garanzia è stato notificato dalla Polizia al 54enne nel pomeriggio di venerdì 30 maggio. Dovrà difendersi dall’accusa di omicidio volontario. Il 4 giugno saranno eseguite analisi genetiche e tamponature su eventuali tracce dell’uomo che potrebbero trovarsi sui vestiti di Manuela Murgia, ritrovati un mese fa. Nel corso degli accertamenti verrà difeso dall’avvocato Marco Fausto Piras.

La riapertura del caso. A marzo, la famiglia era riuscita a ottenere la riapertura del caso dopo trent’anni. La morte di Manuela Murgia era stata archiviata come suicidio. Ma tanti elementi non hanno convinto le sorelle e il fratello della ragazza, che negli ultimi mesi hanno portato avanti diverse iniziative per spingere i responsabili a farsi avanti e raccontare la verità. Smuovendo, nel frattempo, qualcosa. Grazie anche a un pool di professionisti che sono riusciti a definire come Manuela avesse addosso delle lesioni dovute ad un incidente stradale e a una violenza sessuale.

Intanto la Squadra mobile sta continuando a lavorare: presto potrebbero esserci nuovi sviluppi per la definizione del caso.

