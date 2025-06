Cagliari, ancora follia in centro: violenta aggressione nel Largo Carlo Felice

Violento alterco questa mattina nel Largo Carlo Felice a Cagliari, dove i Carabinieri della Sezione Radiomobile sono intervenuti dopo una segnalazione al 112.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un ambulante 55enne di origine senegalese, residente nel capoluogo, ha aggredito con calci e pugni un commerciante 25enne di origine cinese, titolare di un’attività della zona. Il motivo della lite, a quanto pare, sarebbe da ricondurre a questioni futili, forse legate a spazi o dinamiche di lavoro nell’area.

L’aggressione, avvenuta davanti a un’attività di ristorazione, ha richiesto l’intervento del personale sanitario del 118, che ha prestato soccorso al giovane commerciante e lo ha trasportato all’ospedale Santissima Trinità per accertamenti. Le condizioni della vittima non destano preoccupazione, ma è stato trattenuto in osservazione.

L’aggressore è stato fermato dai Carabinieri, identificato e condotto in caserma per gli accertamenti di rito. Nei suoi confronti è scattata una denuncia in stato di libertà per lesioni personali.

