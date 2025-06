Cagliari, calci e pugni tra corrieri in via Satta: rissa sedata dai Carabinieri

Cagliari, calci e pugni tra corrieri in via Satta: rissa sedata dai...

Una discussione legata all’attività lavorativa è degenerata in una colluttazione tra due corrieri. Questa mattina in via Sebastiano Satta a Cagliari, i Carabinieri della Sezione Radiomobile sono intervenuti prontamente dopo una segnalazione al 112 per la rissa tra i due addetti alle consegne.

Protagonisti della vicenda un 45enne cagliaritano, già noto alle forze dell’ordine, e un 33enne di origine pakistana, residente regolarmente in città. Secondo la prima ricostruzione dei militari, tra i due sarebbe nato un diverbio per ragioni legate alla gestione delle consegne nella stessa zona. In pochi istanti si sarebbe passati dalle parole ai fatti, con uno scambio di calci e pugni che ha attirato l’attenzione di passanti e residenti.

Grazie al pronto intervento dei Carabinieri, la rissa è stata interrotta rapidamente e la situazione riportata alla calma. Sul posto anche il personale del 118, intervenuto in via precauzionale: tuttavia, entrambi i contendenti hanno rifiutato le cure mediche e non hanno sporto querela.

