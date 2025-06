Cagliari, l’Asl rassicura: “Presto il repartino detentivo al Santissima Trinità”

Per la gestione dei detenuti che si trovano in cura in luoghi esterni al carcere di Uta, la Polizia Penitenziaria è costretta a utilizzare ben 32 agenti per coprire le 24 ore. L’allarme è stato lanciato ieri dal segretario sindacale Michele Cireddu della Uil, che ha chiesto l’immediata attivazione del repartino detentivo al Santissima Trinità di Cagliari, come da mesi promesso dalla Regione.

“Con il repartino operativo, basterebbero appena 12 o addirittura 8 agenti per assicurare il controllo” ha affermato Cireddu. In risposta al segretario, arrivano le rassicurazioni del commissario della Asl 8, Aldo Atzori: “Come è noto, c’è stato un avvicendamento tra l’ex Direttore Generale e il sottoscritto. Superati i tempi tecnici dell’avvicendamento manageriale, il reparto penitenziario partirà in tempi rapidi” spiega.

“Abbiamo giá avviato le interlocuzioni e stiamo trovando le modalita per liberare il reparto dagli ingombri – prosegue Atzori – Non appena risolte le criticitá, verrà messo in condizione di essere rifunzionalizzato per l’utilizzo originariamente previsto”.

La struttura, prevista da oltre un decennio, non era mai stata attivata. Di recente l’assessore della Sanità, Armando Bartolazzi, aveva accelerato su continue sollecitazioni da parte del sindacato, sollecitando la precedente direzione dell’Asl a una rapida soluzione. L’Asl 8 adesso assicura di essere davvero in dirittura d’arrivo.

