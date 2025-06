Cagliari, in auto con marijuana: a casa un deposito di droga | Arrestato

Questa mattina i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cagliari hanno tratto in arresto un uomo di 37 anni, operaio residente a Monserrato, colto in flagranza di reato mentre trasportava 106 grammi di marijuana occultati nella propria auto, fermata per un controllo in viale Regina Elena.

Il sospetto ha spinto i Carabinieri a procedere con una perquisizione domiciliare, che ha rivelato un quadro ben più grave: nell’abitazione del trentasettenne sono stati rinvenuti 1,94 chilogrammi di marijuana, 77 grammi di hashish, materiale per il confezionamento delle dosi e la somma in contanti di 4.770 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’indagato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.

