Barella, settimana da incubo: prima il 5-0 dal Psg, poi il 3-0 dalla Norvegia

Probabilmente la settimana più brutta della gloriosa carriera di Nicolò Barella. Il centrocampista cagliaritano ha giocato ieri nel match perso dall’Italia 3-0 contro la Norvegia, sfornando però una prestazione non all’altezza della sua fama, come del resto tutta la selezione azzurra.

Gli uomini di Spalletti sono caduti sotto i gol di Sørloth, Nusa e Haaland, andati in rete tutti nel primo tempo. Una prova sconcertante da parte dell’Italia, che ora complica la qualificazione al prossimo Mondiale, con il rischio non certo remoto di saltare la kermesse per la terza volta di fila.

Barella ha giocato l’intera partita e dopo un primo tempo anonimo ha aiutato la squadra ad evitare la goleada nella ripresa. Una sconfitta pesante, che arriva dopo la cocente delusione con l’Inter in finale di Champions League, dove i nerazzurri sono caduti 5-0 sotto i colpi di un Paris Saint-Germain stellare. Il calciatore sardo ora deve rialzare la testa.

