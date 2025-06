Droga, l’ex consigliere regionale Giovanni Satta condannato a oltre 8 anni

È arrivata la condanna in primo grado per Giovanni Satta, ex sindaco di Buddusò ed ex consigliere regionale prima nelle fila del Psd’Az e poi di Alleanza Sardegna.

Il Tribunale di Tempio lo ha ritenuto colpevole di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga e lo ha condannato a 8 anni e 6 mesi di reclusione. Satta era finito al centro di una inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Cagliari, accusato di avere rapporti con due organizzazioni albanesi attive nel traffico di stupefacenti nel nord Sardegna.

A caldo, il commento di Satta è amaro. “Andare avanti diventa molto pesante” scrive sui social. “Dal processo è emerso che non ho fornito macchine, tramite testimoni e documenti ho dimostrato il contrario di quanto diceva l’accusa. Ora siamo obbligati a rispettare la sentenza, ma faremo come giusto appello. Voglio dimostrare la mia innocenza, per mio figlio, la mia famiglia e tutte le persone che mi stimano e credono in me”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it