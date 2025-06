Scatta l'allerta di livello 2 con le temperature che potranno toccare i 36 gradi: la bolla di calore non dà tregua all'Isola

Cagliari, domani allerta arancione per temperature e incendi

Non si abbasseranno nemmeno nei prossimi giorni le alte temperature che stanno colpendo la Sardegna. Per quest’oggi infatti era prevista la giornata più calda, ma anche nel fine settimana si dovranno fare i conti con forti ondate di calore.

Per questo motivo, il Ministero della Salute ha emanato un bollettino di livello 2 con allerta arancione per le ondate di calore a Cagliari per la giornata di domani, 27 giugno.

Si toccherà una temperatura percepita di 36 gradi. A questo si aggiunge anche l’allerta arancione per il rischio incendi che è stata diramata dallo stesso Comune, sempre per la giornata di domani e sotto suggerimento della Protezione Civile.

