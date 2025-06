La Sardegna brucia ancora: altri 18 incendi nella giornata odierna

Per quattro di questi si è reso necessario l'intervento da parte della flotta aerea regionale. Ancora in corso due roghi a Quartucciu e Riola Sardo

Altra giornata di incendi per la Sardegna. Come reso noto dal bollettino quotidiano diffuso dalla Forestale, sono stati ben 18 i roghi che hanno richiesto l’intervento da parte delle squadre.

Per quattro di questi, inoltre, si è reso necessario l’intervento anche da parte della flotta aerea regionale. Si tratta degli incendi scoppiati a San Giovanni Suergiu, in località C.se Samis e un incendio in un terreno agricolo di Muravera.

A questi si aggiungono gli incendi divampati a Riola Sardo e a Quartucciu, le cui operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

