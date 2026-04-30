Rete aeroportuale unica in Sardegna: siglato l’accordo per la nascita della holding

Sottoscritto il term sheet per la holding "Aeroporti di Sardegna". Cagliari, Olbia e Alghero verso una gestione integrata per potenziare trasporti e turismo

Il sistema dei trasporti aerei in Sardegna si prepara a una rivoluzione industriale. È stato ufficialmente sottoscritto il term sheet, il documento programmatico che avvia il percorso per la creazione di “Aeroporti di Sardegna”, una holding destinata a integrare le società di gestione dei tre scali isolani: Sogaer (Cagliari), Geasar (Olbia) e Sogeaal (Alghero).

L’operazione, che vede coinvolti la Regione Autonoma della Sardegna, la Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, la Fondazione di Sardegna e F2i SGR, punta a trasformare i tre aeroporti in un sistema coordinato. L’obiettivo è duplice:

Operatività di rete: Allinearsi al Piano Nazionale degli Aeroporti che identifica gli scali sardi come un unico asset territoriale.

Sviluppo economico: Valorizzare le vocazioni specifiche di ogni scalo (turismo, business, logistica) per attrarre nuovi vettori e migliorare i collegamenti.

Uno degli aspetti centrali dell’intesa riguarda l’equilibrio tra pubblico e privato. La Camera di Commercio di Cagliari-Oristano valuterà il conferimento delle proprie quote Sogaer nella nuova holding, mentre la Regione Sardegna entrerà direttamente nella compagine societaria.

Il completamento del progetto è ora subordinato a una fase di approfondimenti tecnici e giuridici. Sarà necessario definire un piano industriale integrato che dovrà ottenere le autorizzazioni necessarie prima della presentazione ufficiale dell’istanza per il riconoscimento della rete aeroportuale sarda.

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