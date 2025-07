Nicola è il nuovo tecnico della Cremonese, dal Cagliari vorrebbe Zappa

La Cremonese annuncia l'ex allenatore del Cagliari, che vorrebbe portare Zappa. Intanto Makoumbou è alle visite mediche per il passaggio in Turchia

La Cremonese ha ufficializzato la nomina di Davide Nicola come nuovo allenatore. L’ex tecnico del Cagliari ha sottoscritto un contratto biennale con il club grigiorosso, valido fino al 30 giugno 2027. Attraverso il proprio sito ufficiale, la società ha dato il benvenuto a Nicola, augurandogli buon lavoro per questa nuova sfida nel massimo campionato italiano.

Nel frattempo, sul fronte mercato, la Cremonese ha manifestato interesse per Gabriele Zappa. Al momento però non si è ancora aperta una vera e propria trattativa: i sardi non escludono proposte concrete, ma considerano Zappa un elemento chiave della rosa, soprattutto dopo il recente rinnovo contrattuale. Questo rende difficile un’eventuale cessione senza uno sforzo economico rilevante da parte dei grigiorossi.

Parallelamente, il Cagliari ha chiuso la cessione di Antoine Makoumbou. Il centrocampista oggi si trova a Istanbul per sostenere le visite mediche con il Samsunspor, club turco con cui ha già un accordo di massima. Al termine degli accertamenti, Makoumbou firmerà un contratto quadriennale, mentre al Cagliari entreranno 1,5 milioni di euro.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it