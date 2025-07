Top 30 spiagge italiane, ben 22 sono della Sardegna

La Sardegna si afferma come la regione con le spiagge più apprezzate d’Italia, conquistando una posizione di assoluto rilievo nella top 30 stilata per il 2025. L’analisi, condotta da Holidu – portale europeo di prenotazione di alloggi per vacanze – si è basata sui dati e sulle recensioni degli utenti di Google Maps.

A guidare la classifica generale si conferma la Spiaggia dei Conigli a Lampedusa, che vanta un punteggio medio eccezionale di 4,9 su 5, con quasi 3.000 valutazioni.

Il podio vede però una forte presenza sarda: al secondo posto si posiziona Cala Mariolu, nel comune di Baunei, con un punteggio di 4,8 e oltre 5.500 recensioni. Subito dopo, al terzo posto, troviamo la Spiaggia di Tuerredda a Teulada, che, pur con un punteggio di 4,7, si distingue per il numero impressionante di recensioni, oltre 15.800, il più alto dell’intera classifica.

Il dato più sorprendente è il dominio incontrastato della Sardegna, che piazza ben 22 delle 30 spiagge più votate d’Italia. Tra le altre gemme sarde che spiccano in questa prestigiosa lista ci sono Is Arutas, Porto Giunco, Su Giudeu, Mari Pintau, Piscinas e Punta Molentis, confermando la Sardegna come destinazione balneare d’eccellenza.

