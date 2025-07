Tragedia alla Valle della Luna, chi era il 32enne morto: predisposta l’autopsia

Una notte sotto le stelle con gli amici si è trasformata in una tragedia alla Valle della Luna, nel territorio di Santa Teresa di Gallura. Qui, nella mattinata di martedì 8 luglio, è stato ritrovato senza vita Riccardo Rundine, 32 anni, originario di Sassari.

Il corpo del giovane è stato scoperto dai suoi compagni di tenda al risveglio. Quando sono stati chiamati i soccorsi, il personale del 118 ha potuto solo constatare il decesso, avvenuto presumibilmente diverse ore prima.

Secondo i primi accertamenti, sul corpo del 32enne non sono stati rilevati segni di violenza, né tracce riconducibili a cause esterne. L’ipotesi più probabile al momento resta quella di una morte naturale, forse dovuta a un improvviso malore durante il sonno. Tuttavia, per avere conferme, sarà decisiva l’autopsia, già disposta dalle autorità e in programma per oggi presso l’obitorio di Santa Teresa.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione locale, che hanno eseguito i rilievi e raccolto le testimonianze degli amici del giovane. Le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio legato al decesso.

