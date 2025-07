Bando imprese turistiche, opposizione attacca Manca: “Atteggiamento inconcepibile”

Paolo Truzzu ed Edoardo Tocco si sono scagliati contro l'assessora al Lavoro per l'esito dell'incontro con Federalberghi e Fipe: "Toni e modi incompatibili col suo ruolo"

Il complicato incontro tra l’assessora regionale al Lavoro Desirè Manca e i rappresentanti di Federalberghi e Fipe continua a far discutere e così alcuni esponenti dell’opposizione, tra cui Edoardo Tocco e Paolo Truzzu, hanno assunto una dura presa di posizione nei confronti dell’assessora.

“Le difficoltà in cui navigano le imprese turistiche sarde richiederebbe ben altro atteggiamento rispetto a quello mostrato oggi dall’assessora Manca” ha esordito il vice segretario regionale di Forza Italia Edoardo Tocco.

Al centro dei discorsi è rimasto il bando “Solare” che prevede un sostegno per l’occupazione dei giovani nella filiera che si ritaglia l’industria delle vacanze: “Le imprese hanno avanzato all’assessora la richiesta di una revisione delle tempistiche rispetto all’avviso pubblico, viste le diverse criticità del bando – osserva Tocco – ma l’assessora Manca ha abbandonato il tavolo, esprimendo sfiducia nei confronti del settore e disprezzo per il lavoro svolto dagli operatori in uno dei comparti strategici dell’economia”.

Dello stesso avviso anche il leader dell’opposizione in Consiglio regionale Paolo Truzzu che afferma che l’assessora: “Ha rifiutato il confronto, si è lasciata andare a dichiarazioni irrispettose e andata via sbattendo la porta. Un atteggiamento inaccettabile per chi riveste un importante ruolo istituzionale, ancor più grave perché ostentato nei confronti di chi rappresenta un settore trainante dell’economia sarda”.

“Non è la prima volta che l’assessore Manca utilizza toni e modi assolutamente incompatibili col suo ruolo – ha proseguito Truzzu – La invitiamo a chiedere scusa ai sardi e agli operatori turistici, inoltre suggeriamo alla presidente Todde di regalarle un manuale di bon ton istituzionale, dove sia chiaramente esplicitato che l’Assessorato non è ‘casa sua’, come invece ha tenuto a ribadire durante l’incontro”.

