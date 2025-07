Dramma ad Alghero, i sogni infranti del 17enne Fabrizio Calaresu

Sportivo appassionato, si stava recando a lavoro per il suo impiego stagionale in attesa di riprendere gli studi

La comunità di Alghero è sotto shock dopo il grave incidente di ieri che è costato la vita a Fabrizio Calaresu, 17enne deceduto in seguito a uno scontro avvenuto sulla strada provinciale 44, nei pressi dell’aeroporto di Fertilia.

Il giovane, in sella alla sua moto, si stava recando al lavoro in un agriturismo della zona quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha impattato violentemente contro una Peugeot con a bordo alcuni turisti, provenienti dalla direzione opposta.

Fabrizio era uno studente dell’istituto nautico di Porto Torres e praticava taekwondo a Olmedo. Era conosciuto e stimato da amici e compagni per il suo impegno e la sua gentilezza. La notizia della sua scomparsa ha lasciato un profondo dolore nella comunità algherese. Il suo sogno era entrare nell’Arma dei Carabinieri.

Tra i messaggi di cordoglio anche quello della Federazione Italiana Taekwondo e del Presidente Angelo Cito. “In queste ore difficilissime, un pensiero di vicinanza e affetto va alla famiglia, al maestro e ai compagni di palestra della Asd Taekwondo Olmedo” si legge sulla pagina ufficiale dell’ente.

