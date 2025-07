Dermatite bovina, gli allevatori esultano: Consiglio di Stato blocca abbattimenti

Sospiro di sollievo per gli allevatori sardi. Il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione del Tar Sardegna relativa alla questione della dermatite bovina e ha sospeso l’abbattimento di 40 bovini di un allevamento di Sarule, almeno fino al 3 settembre.

La decisione vale per il singolo caso preso in esame, ma crea comunque un precedente a cui si potrà fare riferimento in caso di situazioni analoghe.

“Il presidente della terza sezione del Consiglio di Stato ha fatto un lungo decreto, nel quale dice che in casi come questo, nonostante la norma non preveda in via generale l’appellabilità, è da considerare ammissibile l’appello” ha spiegato all’Ansa l’avvocato Raffaele Soddu.

“Ha bloccato l’abbattimento dei 40 bovini sani – ha proseguito – fino alla Camera di Consiglio che è fissata per il 3 settembre, quando il collegio deciderà sull’istanza cautelare ed, eventualmente, anche sul merito”.

