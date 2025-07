Cagliari, lavori per la metro: rischio 2 giorni senz’acqua in alcune zone

Continuano i lavori a Cagliari per ultimare i binari della metropolitana, ma nei prossimi giorno sono attesi dei disagi per i residenti nella zona tra viale Bonaria, via Caboto, viale Diaz e Su Siccu tra la Darsena e piazza Marco Polo, oltre che per tutti i residenti della Marina.

Martedì 28 e mercoledì 29 luglio infatti sarà necessario operare degli interventi per lo spostamento della condotta di distribuzione primaria. Per questo motivo, dalle 8.30 alle 16.30 per entrambi i giorni sarà sospesa l’erogazione dell’acqua.

I lavori infatti si sono resi necessari per via di un’interferenza venutasi a creare con la realizzazione dei binari. Abbanoa ha già reso noto che cercherà di garantire almeno un funzionamento parziale del servizio di erogazione dell’acqua.

