Elmas, furto in una sede di spedizioni: forzata e tagliata la cassaforte

Un furto con scasso è stato perpetrato nella notte presso la sede di una nota società di spedizioni a Elmas. L’allarme, giunto al numero unico di emergenza 112, ha fatto scattare l’immediato intervento dei Carabinieri della Stazione di Pirri, supportati da una pattuglia della Stazione di San Bartolomeo.

Una volta sul posto, alla presenza di un responsabile aziendale, i militari hanno accertato che ignoti malviventi si erano introdotti nella struttura forzando una grata e la finestra di un ufficio. Per l’effrazione, sono stati utilizzati attrezzi da scasso come uno smeriglio e un piccone, rinvenuti e sequestrati nei pressi dell’edificio. All’interno, i ladri sono riusciti ad accedere alla cassaforte, aprendola con un preciso taglio laterale.

Accanto al forziere, i Carabinieri hanno recuperato circa 480 euro in contanti, di vario taglio, che sono stati immediatamente restituiti al rappresentante dell’azienda. Sono ancora in corso le verifiche per quantificare l’esatto ammontare del denaro sottratto e l’entità dei danni arrecati alla struttura.

Le indagini, condotte dai Carabinieri territoriali, proseguono con l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e i rilievi tecnici sul luogo del furto, con l’obiettivo di identificare i responsabili.

