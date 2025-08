Nuova continuità aerea, la Lega rivendica: “Risultati merito di Salvini”

La Lega rivendica il lavoro del ministro Matteo Salvini sulla continuità aerea dopo i passi in avanti verso il nuovo bando che prevede importanti vantaggi per l'Isola

“Un grande ringraziamento a Matteo Salvini per gli importanti risultati ottenuti sulla nuova connuità territoriale della Sardegna”. Così Michele Ennas, segretario regionale della Lega, commentando la definizione delle nuove linee per la continuità territoriale aerea presentate dall’assessora dei Trasporti Barbara Manca.

Dal centrodestra dunque arriva la rivendicazione dei risultati ottenuti sul tema della maggior frequenza dei voli e sull’abbassamento delle tariffe, come previsto dal piano in programma dall’anno prossimo.

“Un traguardo reso possibile grazie al suo impegno personale e alla serietà con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha seguito ogni passaggio, anche nei momenti più complessi”.

A estendere un ringraziamento a Salvini è stata anche la presidente della Regione, Alessandra Todde: “Ringrazio il Ministro Salvini e la sua struttura che ci hanno accompagnato in questi mesi complicati per raggiungere un risultato che va a beneficio di tutta la Sardegna” ha scritto la governatrice in una nota diffusa anche sui social.

Ennas conclude: “Il lavoro continua per portare a termine il programma, nella ricerca costante delle migliori soluzioni percorribili e del massimo supporto possibile”.

