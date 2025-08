Poetto, pazza fuga in moto tra i bagnanti: 32enne arrestato dopo un inseguimento

Il conducente, alla vista dei militari, si è dato alla fuga mettendo in pericolo bagnanti e automobilisti lungo tutto l’asse litoraneo

Poetto, pazza fuga in moto tra i bagnanti: 32enne arrestato dopo un...

Follia a Cagliari nel primo pomeriggio di oggi, sabato 2 agosto. Un inseguimento ad alta tensione è scattato tra il lungomare affollato del Poetto e le strade trafficate che lo circondano. Tutto è cominciato intorno alle 14.15, quando un segnale Gps assicurativo ha consentito ai Carabinieri della Sezione Radiomobile di localizzare un ciclomotore rubato in città.

Il mezzo è stato individuato lungo viale Lungo Saline, ma alla vista dei militari il conducente ha cercato di sfuggire all’arresto, lanciandosi in una pericolosa corsa tra i bagnanti e le auto in transito. La fuga ha attraversato il litorale fino alla rotonda di Quartu Sant’Elena, dove si è conclusa in maniera rovinosa. L’uomo ha perso il controllo del veicolo e si è scontrato con la parte anteriore sinistra dell’auto dei Carabinieri. Nel tentativo di evitarlo, i militari sono finiti contro il marciapiede adiacente.

Il protagonista della vicenda è un 32enne residente in provincia di Vercelli, già noto alle forze dell’ordine. Al momento dell’arresto, si è scoperto che stava guidando nonostante la patente fosse sospesa. Ferito in modo lieve a un braccio, ha rifiutato l’assistenza medica. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.

