Eleonora Boi racconta l’attacco dello squalo: “Ho sentito il morso, poi il sangue”

La giornalista e showgirl sarda racconta la disavventura in Porto Rico: fortunatamente sia lei che il bimbo che aspetta sono salvi

“Mi piace guardare i film dell’orrore, un po’ meno viverli”. Così la giornalista e showgirl sarda, Eleonora Boi, ha raccontato a Tgcom24 di Mediaset l’attacco subito da uno squalo a Porto Rico.

“Mi trovavo in acqua, in una spiaggia affollata perché c’era un torneo di beach volley, con i miei bambini piccoli” ricorda la moglie del cestista Danilo Gallinari. “Per giunta non nuoto a largo perché aspetto un altro bimbo. Ho sentito un fortissimo dolore alla gamba destra e pensavo si trattasse di una medusa“.

Poi però la conduttrice cagliaritana ha realizzato: “Purtroppo quando sono uscita dall’acqua ero cosparsa di sangue. Poi dalle foto scattate in ospedale, che sono state mandate a un ente specifico, hanno riscontrato che si trattava del morso di un piccolo squalo“.

“Purtroppo in ospedale non esistevano protocolli perché qui a Porto Rico essere attaccati da uno squalo è davvero inusuale”. Alla fine però tutto si è sistemato: “Sono stata operata d’urgenza, hanno chiuso la ferita sulla coscia destra, ho tanti punti e sono spaventata. Ma spero di guarire presto”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it