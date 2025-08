Tragedia a Villasimius, moto contro auto: motociclista perde la vita

L'impatto è stato fatale. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori del 118, per la vittima non c'è stato nulla da fare

Un tragico incidente stradale è avvenuto questa mattina sulla strada alla periferia di Villasimius, nei pressi di Capo Boi e Porto Sa Ruxi. Un motociclista ha perso la vita dopo essersi scontrato con un’automobile.

L’impatto è stato fatale. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori del 118, per la vittima non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia Locale di Villasimius e Vigili del Fuoco provenienti da Castiadas, che hanno eseguito i rilievi di legge per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e lavorato per mettere in sicurezza la zona.

