Cagliari, condotta idrica rotta: senz’acqua la zona del Poetto e altri 4 quartieri

Lavori urgenti in via Salinieri, mentre monta la protesta dei ristoratori del Poetto e della Fipe Confcommercio: Abbanoa prevede la fine dei lavori nel pomeriggio

Mattinata di disagi a Cagliari, dove una rottura improvvisa in una condotta idrica da 300 millimetri ha causato problemi di approvvigionamento in diverse zone della città. Le squadre del pronto intervento di Abbanoa sono al lavoro in via Salinieri per sostituire il tratto danneggiato della tubatura in ghisa. Per consentire l’intervento, è stato necessario interrompere l’alimentazione verso i quartieri di La Palma, Quartiere del Sole, San Bartolomeo, Sant’Elia e lungo tutto il litorale del Poetto.

La situazione, denunciata subito dalla consigliera di minoranza Stefania Loi (FdI), ha acceso la protesta degli operatori economici. La Fipe Confcommercio Sud Sardegna ha espresso “profondo disappunto” per l’ennesimo disservizio. “Stiamo lavorando in condizioni impossibili – dice Alberto Melis, referente della Fipe e titolare di un’attività colpita dal problema – Senza preavviso ci ritroviamo ancora una volta senza acqua: cucine ferme, servizi igienici inutilizzabili e prenotazioni da cancellare”.

Secondo Emanuele Frongia, presidente della Fipe Confcommercio Sud Sardegna, “questa estate non sta andando bene per i ristoratori: tra difficoltà logistiche, comunicazioni tardive e ora anche continui problemi idrici, ci sentiamo lasciati soli”.

A peggiorare il quadro, il precedente blackout idrico del 29 luglio, quando un errore di comunicazione di Abbanoa lasciò senz’acqua l’intero quartiere della Marina, con pesanti ripercussioni sulle attività commerciali.

Dal lato suo, Abbanoa assicura il massimo impegno. “Le manovre in rete consentiranno di limitare via via la zona interessata dalle interruzioni. La fine dell’intervento è prevista per il pomeriggio“.

