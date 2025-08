Quartu, addio all’ex consigliere Tore Cois | Il sindaco Milia: “Persona coerente”

Consigliere comunale a Quartu per 17 anni e a lungo dirigente politico, Tore Cois viene ricordato dal sindaco Milia come "una persona lineare, coerente con i propri ideali"

È venuto a mancare nelle prime ore di questa mattina Salvatore Cois, figura molto nota a Quartu Sant’Elena per il suo lungo impegno politico e amministrativo. Nato nel 1952, avrebbe compiuto 73 anni tra pochi giorni.

Cois è stato dipendente della Provincia di Cagliari e ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale a Quartu per ben 17 anni consecutivi, dal 1988 al 2005. Durante questo lungo periodo di attività istituzionale, è stato anche Assessore alla Comunità Montana di Serpeddì.

Molto attivo sul piano politico, ha rivestito ruoli dirigenziali in diversi partiti: inizialmente nel Partito Comunista, poi nei Democratici di Sinistra e infine nel Partito Democratico. La sua scomparsa è stata accolta con profonda tristezza dall’attuale sindaco Graziano Milia.

“La scomparsa di Tore Cois, dopo una malattia causa di grande sofferenza, è una grave perdita per la città” scrive Milia in una nota. “Lo è anche per me personalmente, perché per anni ho condiviso con lui l’impegno politico, nato nelle file del Pci per arrivare poi sino al Pd. Tore era una persona lineare, coerente con i propri ideali”.

“Tore era una persona estremamente capace, attenta – prosegue il primo cittadino – e aveva la caratteristica di approfondire sempre gli argomenti. Lo contraddistingueva un sentimento di dovere, quasi l’obbligo di stare sempre dalla parte dei più deboli. Credo che chi l’ha conosciuto, e non solo chi l’ha conosciuto, porterà questo insegnamento per sempre con sé”.

