Incidente a La Maddalena: auto fuori controllo travolge veicoli in sosta

Paura nelle prime ore di questa mattina a La Maddalena, in via Padule, dove un’auto è finita fuori controllo travolgendo alcune moto e altre vetture parcheggiate. L’incidente si è verificato intorno alle 5.30.

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente avrebbe perso la guida del mezzo, carambolando lungo la strada prima dell’impatto con i veicoli in sosta. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento locale, che ha provveduto a mettere in sicurezza auto e moto e a bonificare l’area.

Gli occupanti della vettura sono stati trasportati all’ospedale Paolo Merlo per accertamenti. Presenti anche i Carabinieri e il personale del 118.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it