Baunei, sub disperso in mare: trovato il corpo senza vita

La vittima è un 60enne, esperto sub residente a Baunei, che da ieri era disperso in mare

Si è conclusa tragicamente la ricerca di un sub scomparso ieri, venerdì 8 agosto, nelle acque di Capo Montesanto, a Baunei. È stato recuperato senza vita il corpo di Domenico Puggioni, 60 anni, residente a Baunei e profondo conoscitore del mare.

L’uomo, uscito a bordo della propria imbarcazione dotata di un sistema di rilevamento della posizione, si era immerso in mare nella mattinata, ma non era più riemerso. Secondo una prima ipotesi, un malore improvviso potrebbe avergli impedito di tornare in superficie.

La Capitaneria di Porto e i soccorritori stanno riportando la salma al porto di Santa Maria Navarrese, dove ad attenderli ci sono familiari e amici.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it