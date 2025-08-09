Olmedo, colpo di sole per un bimbo di 4 anni: è gravissimo

Sono gravissime le condizioni di un bambino di 4 anni vittima di un colpo di sole a Olmedo. Il piccolo è stato ritrovato mercoledì scorso dai genitori, entrambi stranieri, all’interno dell’auto di famiglia dopo essere uscito mentre i coniugi riposavano.

Secondo quanto riferito ai Carabinieri di Alghero, che indagano sulla vicenda, il piccolo sarebbe con tutta probabilità rimasto esposto a lungo al sole e alle alte temperature, perdendo i sensi all’interno del veicolo in sosta.

Dopo un primo ricovero all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari e il successivo trasferimento in Rianimazione, ieri sera medici e familiari hanno concordato il trasferimento urgente al Policlinico Gemelli di Roma per cure specialistiche. La prognosi resta riservata.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it