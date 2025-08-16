Ambiente, dalla Regione 5 milioni di euro per ecocentri e aree degradate

La Regione ha approvato il programma di utilizzo delle risorse ambientali previste dal bilancio 2025, per un importo complessivo di oltre 5 milioni di euro. I fondi saranno destinati a una pluralità di interventi: dal completamento e ampliamento dei centri comunali di raccolta, al recupero di aree degradate, fino alle bonifiche in aree minerarie dismesse.

“Attraverso questa programmazione – ha spiegato l’assessora Rosanna Laconi – la Regione dà piena attuazione agli obblighi normativi sull’impiego del tributo speciale per lo smaltimento dei rifiuti e interviene in modo concreto per rafforzare la rete dei servizi pubblici per la raccolta differenziata, riqualificare aree compromesse dall’abbandono dei rifiuti e sostenere la bonifica di siti inquinati, come nel caso di Montevecchio Ponente”.

Nel dettaglio, i finanziamenti copriranno il completamento dell’ecocentro di Fluminimaggiore e l’ampliamento di quello di Villaspeciosa, mentre 560mila euro sono stati destinati al recupero ambientale in diversi comuni, tra cui Fonni, Calasetta, Uta, Segariu, Teulada e per l’Unione dei Comuni del Sulcis. La parte più consistente riguarda le bonifiche: oltre 1,2 milioni di euro serviranno alla società Igea S.p.A. per eseguire le prove di pompaggio nella miniera dismessa di Montevecchio Ponente, operazione indispensabile per la messa in sicurezza della falda.

Accanto a queste risorse, ulteriori fondi sono stati stanziati direttamente con la legge finanziaria 2025. Al Comune di Cagliari andranno 3 milioni di euro per la gestione dei rifiuti urbani e la rimozione di rifiuti abbandonati, mentre al Comune di Sanluri sono destinati 100mila euro per l’ampliamento e adeguamento dell’ecocentro e 30mila euro per interventi urgenti di bonifica ambientale. Il Comune di Sassari riceverà infine 100mila euro per migliorare le condizioni dell’area industriale di Predda Niedda.

