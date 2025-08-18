Botulino, migliorano le condizioni del bimbo di 11 anni ricoverato al Gemelli

Giungono delle buone notizie dal policlinico Gemelli di Roma, dove era stato ricoverato il bambino di 11 anni colpito dalla grave intossicazione da botulino a Monserrato. Secondo quanto riferito, il piccolo paziente ha superato la fase più complicata e ora le sue condizioni stanno migliorando.
Il bimbo infatti risulta essere vigile, comunica e sta mostrando diversi progressi nella respirazione e potrebbe presto essere pronto per la riabilitazione.
Inizialmente era stato ricoverato all’ospedale Brotzu di Cagliari, ma viste le sue condizioni si era optato per il trasferimento d’urgenza a Roma.
