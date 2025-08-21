Il giovane, ospite del Cpr dopo essere sbarcato nell'Isola il 14 agosto, è stato denunciato per tentato furto aggravato

Monastir, 23enne algerino sorpreso a rubare in un’auto: era sbarcato da poco

Tentato furto in pieno centro a Monastir. Nella serata di ieri i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti in via Nazionale, nei pressi del poliambulatorio, dopo la segnalazione di una guardia giurata che aveva notato un giovane armeggiare vicino a un’auto parcheggiata.

All’arrivo sul posto, i militari hanno sorpreso il sospettato mentre frugava all’interno di una Volkswagen Polo, di proprietà di una 64enne di Sestu, infermiera in servizio nella struttura sanitaria. Il ladro, fermato senza opporre resistenza, è stato identificato: si tratta di un 23enne algerino senza fissa dimora, sbarcato in Sardegna il 14 agosto e attualmente ospitato al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Monastir.

Il giovane è stato accompagnato in caserma per gli accertamenti e denunciato in stato di libertà per tentato furto aggravato. Le indagini proseguono per verificare eventuali collegamenti con altri episodi simili.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it