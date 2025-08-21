Ittiri, gattino intrappolato in un pluviale: salvato dai Vigili del fuoco | Video

Grande preoccupazione nel tardo pomeriggio di ieri per un gattino rimasto intrappolato all’interno di un pluviale di scolo in un’abitazione di Ittiri. L’allarme è scattato intorno alle 18, quando la proprietaria, attirata dai miagolii disperati dell’animale, ha contattato la Sala Operativa dei Vigili del fuoco di Sassari.

Secondo la ricostruzione, la mamma gatta aveva partorito i cuccioli sopra un terrazzino, ma uno di questi è scivolato finendo nel condotto di scolo, rimanendo bloccato in una curva sotto il pavimento. Sul posto è intervenuta una squadra della Centrale di Sassari che, grazie all’utilizzo di una telecamera d’ispezione, ha individuato il piccolo e lo ha liberato, riconsegnandolo sano e salvo alla proprietaria. Di seguito il video dell’intervento:

