Serie C, Torres buona la prima: 1-0 al Pontedera

Esordio con vittoria di fronte al proprio pubblico: un sabato pomeriggio ideale per la Torres che ieri si è imposta sul Pontedera con il risultato di 1-0.

Decisiva la rete messa a segno da Giacomo Zecca al 30′, che ha coronato un primo tempo di alto livello per i rossoblù.

Nella ripresa, il Pontedera ha provato a riequilibrare la situazione, ma senza riuscire a sfruttare il calo fisico della Torres. Nel finale viene espulso Lunghi per una leggerezza di troppo, ma questo non cambia il risultato.

Arrivano così i primi 3 punti in campionato per la formazione allenata da Michele Pazienza.

Al termine della gara, l’autore del gol che ha deciso la partita è poi intervenuto in conferenza stampa: “Siamo contenti per aver dato continuità alla vittoria in Coppa. Nel secondo tempo ci siamo chiusi un po’, ma l’abbiamo portata a casa. Personalmente sono molto felice di iniziare con un gol. Ho saputo che in settimana è mancato un nostro storico tifoso di 82 anni, questa vittoria va anche a lui”.

