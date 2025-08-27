Cagliari, atto vandalico al cimitero San Michele: incendiata statua di Padre Pio

Prima hanno cosparso la statua di olio e poi hanno fatto partire il rogo. Fortunatamente i danni sono stati di lieve entità

Questa mattina i Carabinieri sono intervenuti al Cimitero di San Michele a Cagliari in seguito alla segnalazione effettuata dal Servizio Cimiteriale comunale per via di un atto vandalico avvenuto presumibilmente nella notte.

Persone ignote infatti si erano recate all’interno del camposanto e avevano dato fuoco ad una piccola statua di Padre Pio. I Carabinieri si sono poi accertati del fatto che i malviventi avevano cosparso la statua di olio per favorire l’incendio.

Fortunatamente i danni sono risultati essere di lieve entità. Intanto proseguono gli accertamenti per cercare di identificare i responsabili.

