Aumento spese di consumo nell’Isola, nel 2025 ogni sardo ha speso 20 mila euro

La spesa delle famiglie sarde è in aumento di circa 300 euro nel 2025, anche se rimane al di sotto della media nazionale

La spesa delle famiglie sarde è in aumento, anche se rimane al di sotto della media nazionale. Secondo un’analisi di Confcommercio, nel 2025 i sardi hanno speso in media 19.821 euro a testa, registrando un incremento di oltre 300 euro rispetto all’anno precedente. Questo dato pone l’isola al di sopra della media italiana per l’aumento dei consumi.

Confrontando i dati con il periodo pre-pandemico, la spesa ha registrato un +5,7% rispetto al 2019. Tuttavia, l’incremento tra il 2024 e il 2025 è stato solo dell’1,6%, evidenziando una sostanziale stagnazione dei consumi. Nonostante questo rallentamento, la crescita percentuale sarda supera la media italiana dell’1,1%.

Analizzando un arco temporale più ampio, emerge che la spesa delle famiglie sarde ha subito un calo dell’1% rispetto ai massimi del 2007, un dato in linea con la media nazionale. Tuttavia, il confronto con il 1995 mostra una crescita del 18,4%, un risultato superiore di quattro punti percentuali rispetto alla media italiana.

