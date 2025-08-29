Ctm, il servizio per i primi 15 giorni di settembre: garantiti collegamenti verso il mare

L’inizio dell’anno scolastico si avvicina e il Ctm è pronto ad introdurre nuove frequenze in vista del 15 settembre. Da quel giorno in poi sarà attivo il servizio invernale scolastico.

“In vista dell’attivazione del servizio scolastico, dichiara Fabrizio Rodin, presidente di Ctm, invitiamo i dirigenti scolastici a collaborare con i nostri uffici, comunicando tempestivamente eventuali esigenze specifiche di ingresso e uscita degli studenti. Il confronto diretto ci consentirà di migliorare l’organizzazione del servizio e garantire un avvio regolare ed efficiente dell’anno scolastico”.

Le linee 9, 19, UEX e 29 riprenderanno le frequenze del mese di giugno, quindi con alcuni miglioramenti:

– la linea 9/ riprende le corse limitate ad Assemini (lun-ven)

– la linea 19 riprende il servizio anche il pomeriggio (lun-ven)

– la linea UEX riprende il servizio nella tratta Abruzzi– Policlinico (lun-ven) senza effettuare le fermate all’interno della Cittadella Universitaria in direzione Abruzzi

– la linea 29 riprende il servizio nella tratta San Benedetto – Policlinico (lun-ven)

– La linea QSB é ancora sospesa e riprenderà il 15 settembre.

Per i primi 15 giorni inoltre saranno garantiti i collegamenti nell’area servita e le principali linee verso il mare:

– la linea 3P viaggia con frequenza 20 minuti (lun-ven), 11/14 minuti (sab-dom)

– la linea QS ha frequenza 30 minuti (lun-ven), 16/20 minuti (sab-dom)

– la linea 11 continua ad essere attiva tutti i giorni con frequenza 30 minuti

– la linea 5ZE prosegue il servizio esteso al Poetto con frequenza 14 minuti

– la linea Poetto Express è attiva il sabato e la domenica con frequenza 24 minuti

Infine, si mantengono le linee notturne:

– Le linee notturne 1N, 9N, ER e L sono attive il sabato notte.

– Prosegue il servizio della Circolare Notturna, operativa tutti i giorni (escluso il sabato), prima corsa alle ore 00:00 e ultima corsa alle ore 05:00.

– Prosegue il prolungamento notturno, tutti i giorni, delle linee 1-7-9-30-30R-PF.

– Linea 1 – Ultima partenza da F. Gioia e ultima partenza da Ospedale Brotzu 00:30

– Linea 9 – Ultima partenza da piazza Matteotti 00:05

– Linea 30 e 30R – Ultima partenza da piazza Matteotti verso Quartu 00:30

– Linea PF – Ultima partenza da piazza Matteotti 00:40

– Linea 7 – Ultima partenza da piazza Yenne 00:40

