San Sperate, gattino cade in un vascone: salvato dai Vigili del Fuoco

Provvidenziale l'intervento di tre ragazze che lo hanno sentito miagolare e hanno subito allertati i Vigili. Il gatto aveva bevuto tanta acqua, ma è sopravvissuto grazie al pronto intervento

Un gattino era caduto in un piccolo vascone di un terreno privato di San Sperate e non riusciva ad uscirne. I suoi miagolii incessanti hanno così attirato l’attenzione di tre ragazze che hanno allertato i Vigili del Fuoco.

L’intervento è avvenuto questa mattina con le tre ragazze che hanno aspettato l’arrivo dei soccorsi. Sul posto sono poi giunti anche i Carabinieri.

Il gattino è stato così recuperato e sono state fatte le manovre di primo soccorso, poiché l’animale aveva bevuto tanta acqua. Successivamente è stato affidato al padrone che è stato rintracciato nelle vicinanze.

Lo stesso si è subito attivato per affidare il gattino alle cure di un medico veterinario della zona.

