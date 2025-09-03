Paura ad Orani, auto esce di strada e si ribalta: un uomo in codice rosso

L'auto si è ribaltata più volte causando diverse ferite al conducente, che è stato portato d'urgenza in ospedale

Attimi di paura nel pomeriggio ad Orani, lungo la strada statale 537, dove un uomo che si trovava alla guida della sua auto ne ha improvvisamente perso il controllo, finendo fuori strada.

Secondo quanto riferito, il veicolo si è ribaltato più volte, causando diverse ferite al conducente, che era l’unico occupante del mezzo.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 e i Vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area. L’uomo invece è stato trasportato all’ospedale in codice rosso.

Intanto i Carabinieri di Ottana sono sopraggiunti per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.

