Sassari, gattino incastrato sotto un’auto: salvato dagli agenti di Polizia

Un gattino intrappolato nell’ammortizzatore di un’auto è stato salvato questa mattina dalla polizia locale di Sassari. La storia ha avuto un lieto fine, con il piccolo felino che è stato subito adottato dal fratello di uno degli agenti che sono intervenuti.

L’episodio è avvenuto alle 8:20, all’incrocio tra via Padre Zirano e via XXV Aprile, dove una pattuglia era impegnata a gestire il traffico a seguito di un incidente. Un automobilista a bordo di una Panda si è fermato per chiedere aiuto: un gattino era rimasto incastrato nella molla dell’ammortizzatore della ruota anteriore sinistra.

Gli agenti, dopo aver tentato senza successo di liberare l’animale a mani nude, hanno utilizzato un cric per sollevare leggermente l’auto e allentare la pressione sulla molla. La manovra ha permesso al gattino di sfilare la testa senza subire ferite. Una volta messo in salvo, come riporta un noto quotidiano isolano, uno degli agenti ha contattato il fratello, che ha deciso di adottare il gattino e dargli una nuova casa.

