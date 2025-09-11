Notizie Cagliari Cagliari, lavoro in nero in un locale: multa da oltre 6mila euro

Nei guai un locale in cui i Carabinieri del Nucleo dell'Ispettorato del Lavoro hanno trovato un dipendente non regolarmente assunto

Nel corso di un’operazione ispettiva da parte dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari, è stato individuato un ristorante reo di aver violato alcune disposizioni relative alla normativa sul lavoro.

In particolare, è stata riscontrata la presenza di un lavoratore non regolarmente assunto su un totale di tre dipendenti, pari al 33,33% della forza lavoro.

In applicazione delle disposizioni vigenti, i militari hanno adottato un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale e irrogato sanzioni amministrative per complessivi 6.400 euro.

