Cagliari, lavoro in nero in un locale: multa da oltre 6mila euro

Nel corso di un’operazione ispettiva da parte dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari, è stato individuato un ristorante reo di aver violato alcune disposizioni relative alla normativa sul lavoro.
In particolare, è stata riscontrata la presenza di un lavoratore non regolarmente assunto su un totale di tre dipendenti, pari al 33,33% della forza lavoro.
In applicazione delle disposizioni vigenti, i militari hanno adottato un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale e irrogato sanzioni amministrative per complessivi 6.400 euro.
