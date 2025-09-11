Cagliari, andatura incerta con lo scooter: arrestati 2 giovani per spaccio

I Carabinieri si sono insospettiti ulteriormente quando i due hanno cominciato a dare evidenti segni di nervosismo. In corso il giudizio per direttissima

Due giovani sono stati arrestati a Cagliari questa mattina per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Si tratta di un’operazione svolta dai Carabinieri che ha riguardato un 22enne di origine marocchina e residente a Capoterra e un 20enne di origine algerina residente a Quartu Sant’Elena.

A far scattare i sospetti da parte dei Carabinieri è stata l’andatura incerta dello scooter che stavano guidando e l’atteggiamento nervoso tenuto dai due alla vista dei militari.

I due sono stati così fermati in viale Trieste e a seguito delle perquisizioni sono state rinvenute 15 dosi di marijuana per un peso complessivo di 19 grammi, un grammo di hashish e 7 grammi di cocaina. Inoltre, i due sono risultati in possesso di un bilancino di precisione e la somma in contanti di 1.610 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Le successive perquisizioni domiciliari hanno consentito di rinvenire, presso l’abitazione del 20enne, ulteriori due bilancini di precisione. I due sono stati poi condotti al tribunale di Cagliari per il giudizio per direttissima.

