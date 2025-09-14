La donna, 63 anni, è morta sul colpo. Anche il marito è rimasto ferito gravemente: indagini in corso

Stintino, turista travolta e uccisa da un’auto: si indaga per omicidio stradale

Una notte di vacanza si è trasformata in tragedia sulla costa del nord Sardegna, a Stintino. Intorno alle 23 di sabato, una turista di 63 anni è stata investita da un’auto all’ingresso del residence La Pelosetta, perdendo la vita sul colpo.

Nell’impatto è rimasto coinvolto anche il marito, travolto dal veicolo e trasportato d’urgenza all’ospedale di Sassari, dove i medici gli hanno diagnosticato una prognosi di trenta giorni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto. Restano ancora da chiarire le cause che hanno portato il conducente a investire la coppia. Aperta un’inchiesta per omicidio stradale.

