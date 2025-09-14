Bortigiadas, 23enne precipita in un dirupo: salvato dai Vigili del fuoco

Paura nella tarda serata di ieri lungo la Statale 127, all’altezza del bivio per Bortigiadas. Un ragazzo di 23 anni è precipitato in un dirupo di circa 4 metri.

Il giovane, che stava rientrando a piedi da un locale della zona, si sarebbe appoggiato al guardrail quando, nel buio, ha perso l’equilibrio cadendo tra rovi e vegetazione. Lanciato l’allarme, sono intervenuti i Vigili del fuoco di Tempio Pausania, che hanno imbragato il ragazzo e lo hanno riportato in superficie utilizzando una scala italiana e tecniche Saf (Speleo Alpino Fluviale).

Una volta recuperato, il 23enne è stato affidato al personale del 118, giunto sul posto anche con l’elisoccorso. Presenti i Carabinieri di Luogosanto per i rilievi.

