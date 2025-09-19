Cagliari e Decimomannu, treni sospesi per due giorni causa manutenzione

Nei giorni 20 e 21 settembre, la circolazione dei treni sarà completamente sospesa sulla tratta compresa tra le stazioni di Cagliari e Decimomannu

Sabato 20 e domenica 21 settembre, la circolazione ferroviaria tra Cagliari e Decimomannu sarà sospesa a causa di importanti lavori di manutenzione straordinaria eseguiti da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS). L’intervento ha un valore complessivo di circa 5 milioni di euro ed è mirato a migliorare l’efficienza e l’affidabilità della linea.

I lavori si concentreranno su più fronti: nella stazione di Cagliari verranno sostituiti alcuni deviatoi (scambi) per garantire la piena regolarità del servizio. Contemporaneamente, nella zona di Santa Gilla, saranno effettuati interventi di manutenzione straordinaria sui ponti ferroviari in entrambi i sensi di marcia. In questa fase iniziale, verranno predisposte le opere per l’installazione di ponti di sostegno provvisori, che permetteranno di proseguire le lavorazioni future senza la necessità di ulteriori interruzioni al traffico.

Infine, sulla tratta Cagliari-Decimomannu proseguiranno le attività propedeutiche all’elettrificazione della linea Cagliari-Oristano, che includono gli scavi, la realizzazione delle fondamenta e il posizionamento dei pali necessari all’impianto di trazione elettrica.

