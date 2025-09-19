San Nicolò d’Arcidano, 40 piante di marijuana scoperte spegnendo un incendio

Il proprietario della piantagione è stato arrestato, colto sul fatto, mentre si dedicava ad innaffiare e concimare le piante

Una piantagione illegale di cannabis è stata scoperta nelle campagne di San Nicolò d’Arcidano dai Carabinieri del Corpo Forestale, intervenuti per sedare un incendio. La coltivazione, che contava circa 40 piante di varie dimensioni, era ben occultata in una zona di difficile accesso.

L’episodio ha fatto scattare immediatamente le indagini del personale della stazione di Marrubiu, in collaborazione con i Nuclei investigativi dei Servizi Ispettorati Forestali di Oristano e Nuoro. Al termine di appostamenti e servizi di osservazione, lo scorso venerdì all’alba, i militari hanno colto in flagranza un cittadino sessantenne di Arcidano proprio mentre si dedicava alla cura della piantagione, innaffiando e concimando le piante.

L’uomo è stato fermato e identificato, mentre l’intera coltivazione è stata estirpata e posta sotto sequestro. Le successive perquisizioni domiciliari, condotte con l’ausilio dell’Unità cinofila della Guardia di Finanza di Oristano, hanno portato al rinvenimento di ulteriori elementi: infiorescenze di cannabis già essiccate, materiali per la coltivazione e l’essiccazione, una bilancia di precisione e, all’interno dell’abitazione, un fucile da caccia calibro 16 detenuto illegalmente.

Informato il Pubblico Ministero di turno, l’uomo è stato tratto in arresto e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’udienza di convalida con giudizio direttissimo ha confermato l’arresto e il sequestro, disponendo per l’indagato le misure cautelari dell’obbligo di dimora, con restrizioni orarie agli spostamenti e l’obbligo di firma.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it