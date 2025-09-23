Travolto da un’auto a Quartu, addio al veterinario Enayat Besharati

L'uomo, 80 anni, era molto conosciuto in città: travolto da un'auto nella notte, è morto poco dopo il ricovero in ospedale

Grande commozione a Quartu per la scomparsa di Enayat Besharati, stimato veterinario di 80 anni, vittima di un incidente stradale avvenuto nella notte.

L’uomo, che esercitava la professione nel suo studio di via Bach, stava rientrando a casa quando, in via Salieri, ha iniziato ad attraversare la strada. In quel momento è stato investito da un’auto guidata da una 28enne di Cagliari. Soccorso immediatamente e trasportato in ambulanza all’ospedale Brotzu, è deceduto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate. La conducente del veicolo è stata denunciata per omicidio colposo dopo i rilievi dei Carabinieri.

In città si moltiplicano i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Besharati, conosciuto e apprezzato da generazioni di quartesi. “Oltre a essere uno stimato professionista, è stato un uomo di eccezionale umanità. Ha fatto davvero suo, nella propria quotidianità, l’impegno concreto all’unità e all’armonia” scrive sui social il consigliere comunale Michele Pisano.

Besharati era anche un noto esponente della comunità religiosa Baha’i. “Il suo impegno per i Baha’i e per la loro dignità, nonché per la testimonianza, era reale. Nonostante fosse nei numeri una piccola comunità, non mancava il desiderio di voler fare il possibile per trasmettere gli insegnamenti di amore e unità dell’umanità, attraverso un ruolo attivo nella società”.

Commosso anche il ricordo di uno dei suoi figli, Alessandro. “I nostri cuori custodiscono affettuosi ricordi del suo straordinario servizio e della sua vita vissuta in tre continenti, sempre segnata da onestà, onore, sacrificio e umiltà. Siamo orgogliosi di essere suoi figli e di portare con noi il suo esempio e il suo amore”.

