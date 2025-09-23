Fipe Confcommercio, nasce il gruppo Donne Imprenditrici

Si è costituito oggi, all’interno della Fipe Confcommercio Sud Sardegna, il gruppo Donne Imprenditrici, con l’obiettivo di valorizzare la presenza femminile nel settore dei pubblici esercizi e promuovere politiche a sostegno dell’imprenditoria femminile.

Alla guida del nuovo organismo è stata eletta Luisa Carcangiu, presidente e coordinatrice, affiancata dalle consigliere Martina Benoni, Alessandra Gioia Glander, Annalisa Saddi, Cristiana Sedda e Silvia Sollai.

Il gruppo punta a sostenere la crescita professionale delle imprenditrici con percorsi di formazione e iniziative culturali, ma anche adottare azioni concrete per l’equilibrio di genere, promuovere studi, forum, seminari e confronti pubblici con prospettive anche europee e internazionali.

“Siamo orgogliose di avviare questo percorso che non riguarda solo le donne ma l’intero comparto” ha dichiarato la presidente Carcangiu. “Il nostro impegno sarà quello di creare opportunità di formazione, di confronto e di crescita, con l’obiettivo di rendere sempre più forte la presenza femminile nel mondo dell’imprenditoria e di garantire pari opportunità. Vogliamo costruire un futuro in cui la voce delle donne sia sempre più ascoltata e valorizzata”.

Per Emanuele Frongia, presidente di Fipe Confcommercio Sud Sardegna, “la nascita del Gruppo Donne Imprenditrici è un passo importante per la Federazione”. E aggiunge: “Crediamo che la parità di genere non sia solo un principio da difendere, ma un motore di innovazione e sviluppo”.

