Tragedia a Quartu, uomo travolto e ucciso mentre attraversava sulle strisce

Ieri sera, intorno alle 23.30, un uomo è stato travolto e ucciso da un’auto mente attraversava sulle strisce pedonali a Quartu, in via Salieri.
Stando a quanto riferito dai Carabinieri, si tratta di un 80enne di origine iraniana che era residente a Cagliari. L’uomo è stato investito da una vettura guidata da una 28enne e le sue condizioni sono apparse subito molto gravi.
Immediato l’intervento del 118 che lo ha trasportato in ambulanza al Brotzu, ma purtroppo poco dopo il suo arrivo è deceduto.
La conducente è stata deferita in stato di libertà per il reato di omicidio stradale. In queste ore proseguono gli accertamenti.
