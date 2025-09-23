Tragedia a Quartu, uomo travolto e ucciso mentre attraversava sulle strisce

Le condizioni dell'uomo erano apparse subito gravi. Il 118 lo ha tempestivamente trasportato in ospedale, ma è morto poco dopo il suo arrivo

Ieri sera, intorno alle 23.30, un uomo è stato travolto e ucciso da un’auto mente attraversava sulle strisce pedonali a Quartu, in via Salieri.

Stando a quanto riferito dai Carabinieri, si tratta di un 80enne di origine iraniana che era residente a Cagliari. L’uomo è stato investito da una vettura guidata da una 28enne e le sue condizioni sono apparse subito molto gravi.

Immediato l’intervento del 118 che lo ha trasportato in ambulanza al Brotzu, ma purtroppo poco dopo il suo arrivo è deceduto.

La conducente è stata deferita in stato di libertà per il reato di omicidio stradale. In queste ore proseguono gli accertamenti.

