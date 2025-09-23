Cagliari-Frosinone 4-1, i rossoblù avanzano in Coppa Italia

Il Cagliari batte 4-1 il Frosinone e avanza in Coppa Italia, dove nel prossimo turno affronterà il Napoli al Maradona.

Pronti via e Cittadini mette giù Borrelli in area. L’arbitro non ha dubbi e indica il dischetto, dove si presenta Gaetano che con un destro secco rasoterra porta subito avanti i rossoblù. Al 20′ grande imbucata ancora di Gaetano che lancia Kilicsoy, ma il turco si fa rimontare. L’ex Besiktas però crea una grande occasione pochi minuti dopo, quando serve Gaetano che da ottima posizione spara alto. Poco dopo però è il Frosinone a riprendere la partita, che trova il pari con Vergani sugli sviluppi di un corner e prende una traversa qualche minuto più tardi.

Nella ripresa subito Deiola e Felici per Rog e Kilicsoy. I rossoblù partono forte e creano, prendendo progressivamente fiducia. Al 65′ uno scatenato Felici semina il panico sulla sinistra, lascia sul posto un difensore e serve Borrelli per il nuovo vantaggio sardo. Il Cagliari domina il secondo tempo e all’80’ trova il gol della sicurezza con lo strepitoso Felici, che servito bene da Idrissi batte col destro il portiere ciociaro. La gara si chiude con il poker firmato da Cavuoti, imbeccato da Esposito per il 4-1 finale.

