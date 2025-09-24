Cagliari, Belotti: “I tifosi mi hanno fatto capire subito il senso di appartenenza”

Andrea Belotti, nuovo attaccante del Cagliari, si presenta ai tifosi rossoblù in conferenza stampa a seguito dei primi due gol con la nuova maglia arrivati nella trasferta di Lecce.

Primi gol rossoblù: “Sono contento di averli fatti grazie anche all’aiuto dei miei compagni. Penso che la cosa più bella sia come abbiamo interpretato la partita, nonostante lo svantaggio la squadra è rimata concentrata e nell’arco dei 90 minuti; poi i due gol sono stati una ciliegina”.

Sui tifosi rossoblù: “Sono arrivato sotto la curva e mi sono visto tutti questi tifosi che urlavano e cantavano, per me è stato anche un modo per farmi capire il senso di appartenenza che si deve avere nell’indossare questa maglia. E’ stata una cosa che mi ha fatto molto piacere”.

Sulla chiamata con Pisacane: “L’ho chiamato io perché volevo esprimergli la mia volontà nel venire a Cagliari. Ho cercato di dargli tutte le rassicurazioni possibili, normale che all’inizio potesse pensare che non stavo benissimo fisicamente ma gli ho fatto capire subito la mia voglia e volontà di venire”.

